"Кривбасс" в меньшинстве переиграл "Минай" и вернул себе первую строчку чемпионата Украины

Криворожский "Кривбасс" благодаря победе на выезде над закарпатским "Минаем" (1:0) вернул себе первое место в таблице УПЛ, пишет УНН.

Детали

"Кривбасс" в 15 туре УПЛ на выезде встречался с "Минаем". Игра проходила на стадионе "Минай" и завершилась победой "Кривбасса" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил 21-летний Виктор Близниченко на 64 минуте. Ассистировал Близниченко Олег Кожушко.

С 87 минуты матча "Кривбасс" играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Юрий Вакулко.

Благодаря победе над "Минаем", "Кривбассу" удалось вернуть себе первое место в турнирной таблице, возможно, и не надолго, ведь имеет одинаковое количество очков с командой "Днепр-1", который имеет игру в запасе. "Минай" с 6 баллами остался на последней строчке.

Напомним

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