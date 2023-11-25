"Кривбасс" в меньшинстве переиграл "Минай" и вернул себе первую строчку чемпионата Украины

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  150264 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  184524 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  130283 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  125520 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  212864 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  157128 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  133515 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  142371 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  173597 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166819 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245769 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

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рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  26168 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162260 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170803 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  24415 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  184524 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  212864 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  195938 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  187903 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  192017 просмотра
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Новости по теме

"Кривбасс" в меньшинстве переиграл "Минай" и вернул себе первую строчку чемпионата Украины

Кривбасс вернул себе первое место в УПЛ после победы над Минаем со счетом 1:0, несмотря на то, что играл вдесятером с 87-й минуты.

Спорт •   •  6050 просмотра
"Кривбасс" в меньшинстве переиграл "Минай" и вернул себе первую строчку чемпионата Украины

Украине в рамках программы "Зерно из Украины" удалось аккумулировать более 100 млн долларов - Зеленский

Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", 170 000 тонн зерна было поставлено в африканские страны, о чем сообщил президент Зеленский.

Экономика •   •  10369 просмотра
Украине в рамках программы "Зерно из Украины" удалось аккумулировать более 100 млн долларов - Зеленский

Участники реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" угрожают судом Netflix

Участники проекта Netflix "Игра в кальмары: Вызов" угрожают подать в суд на сопродюсера Студию Ламберта, утверждая, что получили травмы во время съемок в условиях сильного мороза. Трем игрокам была оказана медицинская помощь, но исков в суд пока что не подано.

Новости Мира •   •  12460 просмотра
Участники реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" угрожают судом Netflix

В Пакистане возник пожар в торговом центре: 11 погибших, более 30 раненых

В результате пожара в торговом центре в Карачи погибло 11 и было ранено 35 человек, причем, как сообщается, пожар начался из-за короткого замыкания генератора.

Новости Мира •   •  17585 просмотра
В Пакистане возник пожар в торговом центре: 11 погибших, более 30 раненых

Украина 3 1 декабря запускает электронную систему для импорта гуманитарной помощи

Украина запустит цифровую систему импорта гуманитарной помощи с 1 декабря, что позволит подавать декларации онлайн, с переходом на полностью цифровую отчетность. Бумажные декларации принимаются до 1 апреля 2024 года.

Общество •   •  18395 просмотра
Украина 3 1 декабря запускает электронную систему для импорта гуманитарной помощи

Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины

Андрей Биба, экс-звезда киевского "Динамо", был единогласно избран новым исполняющим обязанности президента Ассоциации ветеранов футбола Украины, заменив на этом посту Анатолия Демьяненко. Ассоциация также призвала к созыву внеочередного Конгресса для избрания нового президента УАФ.

Спорт •   •  15690 просмотра
Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины

На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

Киев и прилегающие регионы находятся в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы запуска баллистических ракет, о чем объявили Военно-воздушные силы Украины.

Война •   •  23821 просмотра
На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

Украина завершила финансирование пенсий в ноябре на сумму 57,9 млрд грн

В ноябре Украина выделила 57,9 млрд грн на пенсии, 2452,7 млн грн - на жилищные субсидии и льготы, 2285,7 млн грн - на страховые выплаты.

Экономика •   •  20313 просмотра
Украина завершила финансирование пенсий в ноябре на сумму 57,9 млрд грн

В Киеве задержан водитель, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия

Полицейский был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль Ford в Киеве. Водителя разыскали и теперь ему грозит до трех лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  20690 просмотра
В Киеве задержан водитель, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия

По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

В результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни Каукафин в Идлибе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шесть детей, что является нарушением перемирия, заключенного в 2020 году. "Белые каски" подтвердили наличие жертв.

Новости Мира •   •  25734 просмотра
По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами