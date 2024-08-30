«Кривбасс» проиграл „Бетису“ и выбыл из Лиги конференций

Украинский клуб «Кривбасс» завершил свое выступление в Лиге конференций, уступив испанскому «Бетису» в ответном матче раунда плей-офф квалификации со счетом 0:3. Как сообщает УНН со ссылкой на результат поединка, матч состоялся 29 августа, и судьба встречи была решена еще до конца первого тайма.

Детали

Криворожская команда пропустила три гола за три минуты, что стало решающим моментом в игре.

На 40-й минуте Айтор Руибаль открыл счет, и уже через минуту Абде Эззальзули удвоил преимущество «Бетиса». На 43-й минуте Эззальзули оформил дубль, установив окончательный счет матча.

Напомним,

В первом матче «Бетис» также одолел «Кривбасс» со счетом 2:0, что в сумме принесло испанцам победу с общим счетом 5:0 и выход в следующий этап Лиги конференций.

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