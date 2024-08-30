"Кривбас" програв "Бетісу" і вибув з Ліги конференцій
Київ • УНН
Український клуб "Кривбас" завершив виступ у Лізі конференцій, поступившись "Бетісу" 0:3 у матчі-відповіді. Іспанська команда забила три голи за три хвилини першого тайму, здобувши загальну перемогу 5:0.
Український клуб "Кривбас" завершив свій виступ у Лізі конференцій, поступившись іспанському "Бетісу" в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації з рахунком 0:3. Як повідомляє УНН з посиланням на результат поєдинку, матч відбувся 29 серпня, і доля зустрічі була вирішена ще до кінця першого тайму.
Деталі
Криворізька команда пропустила три голи за три хвилини, що стало вирішальним моментом у грі.
На 40-й хвилині Айтор Руїбаль відкрив рахунок, і вже за хвилину Абде Еззальзулі подвоїв перевагу "Бетіса". На 43-й хвилині Еззальзулі оформив дубль, встановивши остаточний рахунок матчу.
Нагадаємо
У першому матчі "Бетіс" також здолав "Кривбас" з рахунком 2:0, що в сумі принесло іспанцям перемогу із загальним рахунком 5:0 та вихід до наступного етапу Ліги конференцій.
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