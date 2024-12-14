«Кривбасс» одержал важную победу над „Карпатами“ в матче УПЛ
Киев • УНН
"Кривбасс" победил "Карпаты" со счетом 2:0 в 17-м туре УПЛ благодаря голам Илыча и Твердохлиба.
"Кривбасс" победил во встрече с "Карпатами" в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, пишет УНН.
Встреча состоялась в Кривом Роге и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Кривбасса".
Авторами голов стали хорватский полузащитник хозяев Хрвое Илич, который реализовал пенальти на 27-й минуте, и хавбек Егор Твердохлеб (69).
Завтра, 15 декабря, "Ингулец" из Петрово сыграет с ковалевским "Колосом", львовский "Рух" сойдется со столичной "Оболонью", а "Полесье" будет противостоять "Шахтеру".
А в понедельник "Динамо" встретится в столице с "Вересом".
Турнирное положение: "Динамо" - 40 очков (после 16-ти игр), "Александрия" - 38 (17), "Шахтер" - 33 (15), "Кривбасс" - 31 (16), "Полесье" - 24 (16), "Карпаты" - 24 (17), „Рух" - 23 (16), "Верес" - 19 (16), "Заря" - 19 (15), ЛНЗ - 19 (17), "Ворскла" - 16 (17), "Левый Берег" - 16 (17), "Колос" - 15 (16), "Черноморец" - 12 (16), "Оболонь" - 11 (16), "Ингулец" - 9 (15).