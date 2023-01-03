"Критическое увеличение вражеских сил не зафиксировано" - Гуменюк о ситуации на Левобережье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, говоря в эфире телемарафона о ситуации на Левобережье, сообщила, что критического увеличения вражеских сил не зафиксировано, Силы обороны Украины держат под огненным контролем логистические маршруты российских оккупантов, пишет УНН.
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"Критического увеличения не зафиксировано, потому что логистические маршруты все же находятся под нашим огневым контролем, и им очень тяжело их использовать", - сказала Гуменюк в ответ на вопрос, как меняется количество вражеских сил на Левобережье и фиксируется ли увеличение контингента.
Детали
Хотя, по словам Гуменюк, есть еще некоторые направления, по которым они могут подтягивать резервы. "В частности, это и мобилизованные еще с предыдущей волны (они сейчас готовятся и формируют для себя другую мобилизацию, следующую волну)", - указала она.
"Поэтому мы очень осторожно даем такими порциями, чтобы они не могли сориентироваться и просчитать все свои потери и необходимость пополнения. И кроме того, продолжаем работу по установлению огневого контроля для обеспечения невозможности подтягивания ими этих резервов на близкое расстояние к линии фронта", – подчеркнула Гуменюк.
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