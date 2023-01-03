"Критическое увеличение вражеских сил не зафиксировано" - Гуменюк о ситуации на Левобережье

Цитата

"Критического увеличения не зафиксировано, потому что логистические маршруты все же находятся под нашим огневым контролем, и им очень тяжело их использовать", - сказала Гуменюк в ответ на вопрос, как меняется количество вражеских сил на Левобережье и фиксируется ли увеличение контингента.

Детали

Хотя, по словам Гуменюк, есть еще некоторые направления, по которым они могут подтягивать резервы. "В частности, это и мобилизованные еще с предыдущей волны (они сейчас готовятся и формируют для себя другую мобилизацию, следующую волну)", - указала она.

"Поэтому мы очень осторожно даем такими порциями, чтобы они не могли сориентироваться и просчитать все свои потери и необходимость пополнения. И кроме того, продолжаем работу по установлению огневого контроля для обеспечения невозможности подтягивания ими этих резервов на близкое расстояние к линии фронта", – подчеркнула Гуменюк.

Дополнение

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