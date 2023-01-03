"Критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано" - Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, говорячи в ефірі телемарафону про ситуацію на Лівобережжі, повідосила, що критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано, Сили оборони України тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських окупантів, пише УНН.
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"Критичного збільшення не зафіксовано, тому що логістичні маршрути все ж таки знаходяться під нашим вогневим контролем, і їм дуже важко їх використовувати", - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, як змінюється кількість ворожих сил на Лівобережжі і чи фіксується збільшення контингенту.
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Хоча, зі слів Гуменюк, є ще деякі напрямки, з яких вони можуть підтягувати резерви. "Зокрема, це і ті мобілізовані ще з попередньої хвилі (вони зараз готуються і формують для себе іншу мобілізацію, наступну хвилю)", - вказала вона.
"Тому ми дуже обережненько даємо такими порціями, щоб вони не могли зорієнтуватися і прорахувати всі свої втрати і необхідність поповнення. І крім того продовжуємо роботу щодо встановлення вогневого контролю для убезпечення неможливості підтягування ними цих резерів на близьку відстань до лінії фронту", - наголосила Гуменюк.
Доповнення
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