"Критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано" - Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі

Цитата

"Критичного збільшення не зафіксовано, тому що логістичні маршрути все ж таки знаходяться під нашим вогневим контролем, і їм дуже важко їх використовувати", - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, як змінюється кількість ворожих сил на Лівобережжі і чи фіксується збільшення контингенту.

Деталі

Хоча, зі слів Гуменюк, є ще деякі напрямки, з яких вони можуть підтягувати резерви. "Зокрема, це і ті мобілізовані ще з попередньої хвилі (вони зараз готуються і формують для себе іншу мобілізацію, наступну хвилю)", - вказала вона.

"Тому ми дуже обережненько даємо такими порціями, щоб вони не могли зорієнтуватися і прорахувати всі свої втрати і необхідність поповнення. І крім того продовжуємо роботу щодо встановлення вогневого контролю для убезпечення неможливості підтягування ними цих резерів на близьку відстань до лінії фронту", - наголосила Гуменюк.

Доповнення

Російські загарбники викопали траншеї на півночі тимчасово окупованого Криму, свідчать супутникові знімки.