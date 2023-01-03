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"Критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано" - Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, говорячи в ефірі телемарафону про ситуацію на Лівобережжі, повідосила, що критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано, Сили оборони України тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських окупантів, пише УНН.

"Критичного збільшення ворожих сил не зафіксовано" - Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі

Цитата

"Критичного збільшення не зафіксовано, тому що логістичні маршрути все ж таки знаходяться під нашим вогневим контролем, і їм дуже важко їх використовувати", - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, як змінюється кількість ворожих сил на Лівобережжі і чи фіксується збільшення контингенту.

Деталі

Хоча, зі слів Гуменюк, є ще деякі напрямки, з яких вони можуть підтягувати резерви. "Зокрема, це і ті мобілізовані ще з попередньої хвилі (вони зараз готуються і формують для себе іншу мобілізацію, наступну хвилю)", - вказала вона.

"Тому ми дуже обережненько даємо такими порціями, щоб вони не могли зорієнтуватися і прорахувати всі свої втрати і необхідність поповнення. І крім того продовжуємо роботу щодо встановлення вогневого контролю для убезпечення неможливості підтягування ними цих резерів на близьку відстань до лінії фронту", - наголосила Гуменюк.

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