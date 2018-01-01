"Кристал Пэлас" прервал 18-матчевую выигрышную серию "Манчестер Сити"

Недоразумение вратаря Едерсена, который выбегал из штрафной площадки, и защитника Мангаля едва не привело к взятию ворот гостей. Однако форвард Бентеке попал в защитника, который единственным оставался на пути к голу.

В “горожан” в первом тайме отметим Серхио Агуэро после удар которого (с рикошетом) мяч попал в штангу ворот Хеннесси. Гости не имели столь опасных моментов во второй 45-минутке, как в Таунсенда в последние 15 минут противостояния. Игрок атакующего плана умудрился запустить мяч над перекладиной, нанеся удар с близкого голевой позиции.

Хозяева имели реальную возможность вырвать три очка. За фол Стерлинга на Заа в штрафной зоне рефери назначил 11-метровый, но сербский легионер Миливойевич прислал мяч в кипера “МС” — 0: 0.

Примечательно, что украинский полузащитник “горожан” Александр Зинченко весь матч просидел на скамейке запасных.

Заметим, что в “Манчестер Сити” прервалась серия из 18 выигрышных баталий. Несмотря на это коллектив Гвардиолы уверенно лидирует 59 баллов. “Кристал Пэлас” покинул зону вылета — 19 пунктов и 17-ю строчку.