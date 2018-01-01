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"Крістал Пелас" перервав 18-матчеву виграшну серію "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

 • 10120 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Зустріч 21-го туру АПЛ між “Крістал Пелас” і “Манчестер Сіті” на стадіоні “Селлхерст Парк” закінчилася нульовою нічиєю, повідомляє УНН.

"Крістал Пелас" перервав 18-матчеву виграшну серію "Манчестер Сіті"

Непорозуміння воротаря Едерсена, який вибігав з штрафного майданчику, і захисника Мангаля ледь не призвело до взяття воріт гостей. Однак форвард Бентеке поцілив у захисника, який єдиним залишався на заваді до голу.

У “міщан” в першому таймі відзначимо Серхіо Агуеро після удар якого (з рикошетом) м’яч потрапив у стійку воріт Хеннессі. Гості не мали настільки небезпечних нагод у другій 45-хвилинці, як у Таунсенда в останні 15 хвилин протистояння. Гравець атакуючого плану примудрився запустити м’яч над поперечкою, завдавши удару з близької гольової позиції.

Господарі мали реальну нагоду вирвати три очки. За фол Стерлінга на Заа в штрафній зоні рефері призначив 11-метровий, але сербський легіонер Мілівойевіч надіслав м’яч у кіпера “МС” — 0:0.

Примітно, що український півзахисник “городян” Олександр Зінченко весь матч просидів на лаві запасних.

Зауважимо, що в “Манчестер Сіті” перервалась серія із 18 виграшних баталій. Попри це колектив Гвардіоли впевнено лідирує 59 балів. “Крістал Пелас” покинув зону вильоту — 19 пунктів і 17-й рядок.

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