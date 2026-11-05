Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

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Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду объявил о своем прощании со сборной Португалии. Заявление он опубликовал в социальных сетях 5 ноября, пишет УНН.

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Как отмечает отраслевое издание Marca, «после периода размышлений, который наступил после последнего международного перерыва, Криштиану Роналду вешает на гвоздь капитанскую повязку национальной сборной».

«Португалия навсегда останется во мне», — так начинается текст его объявления о завершении карьеры.

«Португальцам. Пришло время повесить номер 7 нашей сборной на гвоздь. Я никогда не чувствовал, что он принадлежит исключительно мне, но на протяжении 23 лет у меня были привилегия и ответственность носить его», — заявил Роналду.

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Справочно

Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», выступает за сборную Португалии с 2003 года. Рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей и забитых голов. Первый в мире футболист-миллиардер (2020). Пятикратный обладатель «Золотого мяча» (2-й показатель в истории): 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

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