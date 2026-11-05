Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

$45.540.1351.250.19
ukenru
10:50 • 1478 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 2422 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 12347 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 22308 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 26204 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 23923 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 23861 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 29721 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 25524 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 24801 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 16994 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением5 ноября, 04:28 • 16546 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 21837 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 13441 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 12569 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 26204 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 22040 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 23923 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 47342 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 45272 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кирилл Буданов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Киевская область
Винница
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 6572 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 12771 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 13632 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 20018 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 23168 просмотра
Актуальное
Отопление
ChatGPT
Социальная сеть
Старлинк
Financial Times

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Криштиану Роналду заявил о прощании со сборной Португалии после 23 лет в команде. Он повесит на гвоздь капитанскую повязку и номер 7.

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
instagram.com/cristiano

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду объявил о своем прощании со сборной Португалии. Заявление он опубликовал в социальных сетях 5 ноября, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает отраслевое издание Marca, «после периода размышлений, который наступил после последнего международного перерыва, Криштиану Роналду вешает на гвоздь капитанскую повязку национальной сборной».

«Португалия навсегда останется во мне», — так начинается текст его объявления о завершении карьеры.

«Португальцам. Пришло время повесить номер 7 нашей сборной на гвоздь. Я никогда не чувствовал, что он принадлежит исключительно мне, но на протяжении 23 лет у меня были привилегия и ответственность носить его», — заявил Роналду.

"Самый грустный день в карьере": Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины07.10.26, 08:53 • 14687 просмотров

Справочно

Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», выступает за сборную Португалии с 2003 года. Рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей и забитых голов. Первый в мире футболист-миллиардер (2020). Пятикратный обладатель «Золотого мяча» (2-й показатель в истории): 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания21.10.26, 17:39 • 21272 просмотра

Юлия Шрамко

Спорт