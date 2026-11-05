Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії
Київ • УНН
Кріштіану Роналду заявив про прощання зі збірною Португалії після 23 років у команді. Він повісить на цвях капітанську пов’язку та номер 7.
Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду оголосив про своє прощання зі збірною Португалії. Заяву він оприлюднив у соцмережах 5 листопада, пише УНН.
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Як зазначає галузеве видання Marca, "після періоду роздумів, що відбувся після останньої міжнародної перерви, Кріштіану Роналду вішає на цвях капітанську пов'язку національної збірної".
"Португалія назавжди залишиться в мені", - так починається текст його оголошення про завершення кар'єри.
"Португальцям. Настав час повісити номер 7 нашої збірної на цвях. Я ніколи не відчував, що це виключно моє, але протягом 23 років я мав привілей і відповідальність носити його", - заявив Роналду.
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Довідково
Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник та капітан саудівського клубу "Ан-Наср", грав за збірну Португалії з 2003 року. Рекордсмен збірної Португалії за кількістю ігор і забитих голів. Перший у світі футболіст-мільярдер (2020). П'ятиразовий володар Золотого м'яча (2-й показник в історії): 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017.
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