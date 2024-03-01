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Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 01:44  •  5458 просмотра

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Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.

Криштиану Роналду получил дисквалификацию на один матч в Саудовской профессиональной лиге за провокационный жест во время игры за "Аль-Насср".

Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в Саудовской профессиональной лиге за якобы оскорбительный жест во время игры за "Аль-Насср".

После победы 3:2 над "Аль-Шабаб", на видео зафиксировано, как футбольная звезда зажимает ухо и выполняет жест, что может считаться провокацией к болельщикам соперника.

Добавим

На стадионе звучали возгласы "Месси", отмечая давнего соперника Роналду - Лионеля Месси.

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен года15 июля 2023, 01:13 • 609469 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за провокаційний жест після перемоги над "Аль-Шабаб"
Cristiano Ronaldo suspended for one match for provocative gesture after victory over Al-Shabab
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Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.

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