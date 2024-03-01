Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за провокаційний жест після перемоги над "Аль-Шабаб"
Київ • УНН
Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.
Кріштіану Роналду отримав дискваліфікацію на один матч у Саудівській професійній лізі за провокативний жест під час гри за "Аль-Насср".
Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у Саудівській професійній лізі за нібито образливий жест під час гри за "Аль-Насср".
Після перемоги 3:2 над "Аль-Шабаб", на відео зафіксовано, як футбольна зірка затискає вухо та виконує жест, що може вважатися провокацією до вболівальників суперника.
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На стадіоні звучали вигуки "Мессі", відзначаючи давнього суперника Роналду - Ліонеля Мессі.
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