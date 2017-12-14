Крымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Крымский татарин Бекир Дегерменджи, которого оккупанты обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции, из СИЗО Симферополя в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Эдем Семедляев, сообщает УНН.
“Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся. В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию”, — написал он.
Напомним, 23 ноября в Симферополе силовики задержали группу крымских татар — Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. 24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года.
Как сообщал УНН, во время задержания российскими силовиками крымскотатарских активистов стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. В то же день она умерла.