Крымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимацию

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98700 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101914 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102271 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116396 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103329 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105804 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112699 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Крымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимацию

Крымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимацию

Киев  •  УНН

 • 13433 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Крымский татарин Бекир Дегерменджи, которого оккупанты обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции, из СИЗО Симферополя в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Эдем Семедляев, сообщает УНН.

“Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся. В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию”, — написал он.

Напомним, 23 ноября в Симферополе силовики задержали группу крымских татар — Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. 24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года.

Как сообщал УНН, во время задержания российскими силовиками крымскотатарских активистов стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. В то же день она умерла.

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