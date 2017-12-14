Кримський татарин Дегерменджі з СІЗО Сімферополя потрапив до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кримський татарин Бекір Дегерменджі, якого окупанти звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини, з СІЗО Сімферополя у важкому стані потрапив до реанімації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Едем Семедляев, повідомляє УНН.
“Бекір Дегерменджі потрапив в реанімацію. За словами лікарів його стан вкрай важкий. Протягом п’яти днів ми вимагали перевести його в лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги, але нас запевняли, що вони впораються. У разі хвороби з СІЗО м.Сімферополя можна потрапити тільки в реанімацію”, — написав він.
Нагадаємо, 23 листопада в Сімферополі силовики затримали групу кримських татар — Кязім Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинуватили у вимаганні у громадянина Туреччини. 24 листопада суд заарештував затриманих кримськотатарських активістів до 15 січня 2018 року.
Як повідомляв УНН, під час затримання російськими силовиками кримськотатарських активістів стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. В той же день вона померла.