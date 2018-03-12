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Крымские татары не будут участвовать в выборах президента России в Крыму - Меджлис

Крымские татары не будут участвовать в выборах президента России в Крыму - Меджлис

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Крымские татары не будут участвовать в выборах президента России в Крыму. Об этом говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа в связи с незаконной подготовкой выборов Президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе, обнародованном на странице председателя Меджлиса Рефата Чубарова в Facebook, передает УНН.

"Проведение выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Крыма является незаконным, соответственно, граждане, которые будут принимать непосредственное участие в его подготовке и проведении, будут считаться такими, кто нарушил действующее законодательство Украины", - говорится в сообщении.

Меджлис крымскотатарского народа в незаконно аннексированном Крыму, по словам Чубарова, отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах.

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Он отметил, что заметные слои населения полуострова, такие как духовные лица, учителя, врачи, бизнесмены, сотрудники коммунальных предприятий и организаций, студенты, спортсмены, пенсионеры, находятся под жестоким морально-психологическим шантажом.

В то же время, по его словам, Меджлис, находясь в постоянном взаимодействии с соотечественниками, проживающими в Крыму, отмечает, что абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам со стороны российских оккупантов.

"Крымские татары демонстрируют верность принципам международного права и непоколебимость своей позиции в оценках российской оккупации Крыма, проявляют солидарность со всеми крымскими политзаключенными, выражают единение с семьями убитых и насильно изгнанными соотечественниками. Таким образом, крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018 года, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, оккупационная власть в Крыму запугивает крымских татар, чтобы обеспечить явку на нелегитимных выборах президента РФ на территории Крыма.

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