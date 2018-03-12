Крымские татары не будут участвовать в выборах президента России в Крыму - Меджлис

КИЕВ. 12 марта. УНН. Крымские татары не будут участвовать в выборах президента России в Крыму. Об этом говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа в связи с незаконной подготовкой выборов Президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе, обнародованном на странице председателя Меджлиса Рефата Чубарова в Facebook, передает УНН.