Кримські татари не братимуть участь у виборах президента Росії в Криму - Меджліс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кримські татари не братимуть участь у виборах президента Росії в Криму. Про це йдеться у зверненні Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку із незаконною підготовкою виборів Президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі, оприлюдненій на сторінці голови Меджлісу Рефата Чубарова у Facebook, передає УНН.
“Проведення виборів Президента Російській Федерації на тимчасово окупованій території Криму є незаконним, відповідно, громадяни, що братимуть безпосередню участь в його підготовці та проведенні, вважатимуться такими, що порушили чинне законодавство України”, — йдеться в повідомленні.
Меджліс кримськотатарського народу в незаконно анексованому Криму, за словами Чубарова, відмічає безпрецедентний тиск і прямі погрози на адресу кримських татар з боку російських окупантів і місцевих колаборантів з метою примусити їх до участі в незаконних виборах.
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Він наголосив, що помітні верстви населення півострова, такі як духовні особи, вчителі, лікарі, бізнесмени, співробітники комунальних підприємств і організацій, студенти, спортсмени, пенсіонери, перебувають під жорстоким морально-психологічним шантажем.
У той же час, за його словами, Меджліс, перебуваючи в постійний взаємодії зі співвітчизниками, які проживають у Криму, зазначає, що абсолютна більшість кримських татар сповнені гідності і сміливості, щоб не піддаватися шантажу і погрозам з боку російських окупантів.
“Кримські татари демонструють вірність принципам міжнародного права і непохитність своєї позиції в оцінках російської окупації Криму, проявляють солідарність з усіма кримськими політв’язнями, висловлюють єднання з сім’ями убитих і насильно викрадених співвітчизників. Отже, кримські татари не прийматимуть участі у незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводитимуться російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада в Криму залякує кримських татар, щоб забезпечити явку на нелегітимних виборах президента РФ на території Криму.