Кримські татари не братимуть участь у виборах президента Росії в Криму - Меджліс

КИЇВ. 12 березня. УНН. Кримські татари не братимуть участь у виборах президента Росії в Криму. Про це йдеться у зверненні Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку із незаконною підготовкою виборів Президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі, оприлюдненій на сторінці голови Меджлісу Рефата Чубарова у Facebook, передає УНН.