Партизаны взяли на себя ответственность за поджог казармы россиян в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог казармы мобилизованных россиян в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения “АТЕШ”.
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"База мобилизованных армии рф в пгт Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим „проектом“ и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию рф изнутри. Жертвы есть", – говорится в сообщении.
Напомним
В результате пожара в казарме во временно оккупированном Крыму погибли двое военнослужащих россии.