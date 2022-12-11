Партизаны взяли на себя ответственность за поджог казармы россиян в Крыму

Цитата

"База мобилизованных армии рф в пгт Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим „проектом“ и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию рф изнутри. Жертвы есть", – говорится в сообщении.

Напомним

В результате пожара в казарме во временно оккупированном Крыму погибли двое военнослужащих россии.