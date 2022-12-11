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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13707 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарми росіян у Криму

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарми росіян у Криму

Київ • УНН

 • 1904737 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарми мобілізованих росіян в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал партизанського руху “АТЕШ”.

Цитата

"База мобілізованих армії рф у смт Совєтський в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим „проєктом“ і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію рф зсередини. Жертви є", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок пожежі у казармі у тимчасово окупованому Криму загинули двоє військовослужбовців росії

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