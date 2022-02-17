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15 марта, 19:03 • 86876 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123205 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113928 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108361 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97995 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94512 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82764 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уголовное дело за надругательство над государственным флагом завели против одесского депутата

Уголовное дело за надругательство над государственным флагом завели против одесского депутата

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Одессе правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над государственным символом Украины депутатом Одесского горсовета от партии Шария Ильей Фрейманом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

Детали

Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии 15 февраля Илья Фрейман собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, оперативники обнаружили во время мониторинга интернета.

Сведения по указанному факту полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над государственным символом Украины).

Отметим, что на сессии 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Илья Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону - это "пиар-кампания Зеленского".

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