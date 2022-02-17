Уголовное дело за надругательство над государственным флагом завели против одесского депутата

Детали

Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии 15 февраля Илья Фрейман собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, оперативники обнаружили во время мониторинга интернета.

Сведения по указанному факту полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над государственным символом Украины).

Отметим, что на сессии 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Илья Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону - это "пиар-кампания Зеленского".