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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 44729 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кримінальну справу за наругу над державним прапором завели проти одеського депутата

Кримінальну справу за наругу над державним прапором завели проти одеського депутата

Київ • УНН

 • 11917 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом України депутатом Одеської міськради від партії Шарія Іллею Фрейманом. Про це повідомляє пресслужба поліції на Одещині, передає УНН.

Деталі

Відео, як у залі засідань міської ради перед початком сесії 15 лютого Ілля Фрейман збирає встановлені на столах прапори України та демонстративно відкладає їх убік, оперативники виявили під час моніторингу інтернету. 

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (Наруга над державним символом України).

Зазначимо, що на сесії 15 лютого депутати обговорювали виділення коштів на потреби територіальної оборони. Ілля Фрейман заявив, що РФ відводить війська від кордонів України, а виділення коштів на територіальну оборону – це "піар-кампанія Зеленського".

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