Кримінальну справу за наругу над державним прапором завели проти одеського депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом України депутатом Одеської міськради від партії Шарія Іллею Фрейманом. Про це повідомляє пресслужба поліції на Одещині, передає УНН.
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Відео, як у залі засідань міської ради перед початком сесії 15 лютого Ілля Фрейман збирає встановлені на столах прапори України та демонстративно відкладає їх убік, оперативники виявили під час моніторингу інтернету.
Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (Наруга над державним символом України).
Зазначимо, що на сесії 15 лютого депутати обговорювали виділення коштів на потреби територіальної оборони. Ілля Фрейман заявив, що РФ відводить війська від кордонів України, а виділення коштів на територіальну оборону – це "піар-кампанія Зеленського".