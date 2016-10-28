Уголовное производство открыли по факту тройного убийства на Полтавщине

Установлено, что в доме 71-летнего жителя города Лубны обнаружено тело хозяина, его 66-летней сожительницы и ее 38-летней дочери со следами насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.