Уголовное производство открыли по факту тройного убийства на Полтавщине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту убийства трех человек в доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
Установлено, что в доме 71-летнего жителя города Лубны обнаружено тело хозяина, его 66-летней сожительницы и ее 38-летней дочери со следами насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.