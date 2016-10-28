Кримінальне провадження відкрили за фактом потрійного вбивства на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Полтавщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства трьох людей в будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Встановлено, що у будинку 71-річного мешканця міста Лубни виявлено тіло господаря, його 66-річної співмешканки та її 38-річної доньки зі слідами насильницької смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.