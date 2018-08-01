Крымчан с российскими паспортами пустили в Финляндию по ошибке - посол

"Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе через человеческий фактор: каждый год в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, запрещающее выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует - это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны", - отметил посол.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах - не консульство, а миграционные власти, которая уже внутри страны проверяет документы приезжих.

"Когда финская миграционная власть поняла, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, выдаваемых именно в Крыму, они пошли к рекомендациям к нашему МИДу. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства", - подытожил дипломат.

Как сообщает издание, в Финляндию семья въехала в сентябре 2017 по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. По прибытии они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

Напомним, американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России, опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.