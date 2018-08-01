Кримчан із російськими паспортами пустили у Фінляндію помилково — посол
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Жителям анексованого Криму Наталії Кушнаренко і Михайлу Бережному з російськими закордонними паспортами видали фінські туристичні візи і пустили їх у країну через людський фактор, заявив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров. Про це з посиланням на “Крим.Реалії” повідомляє УНН.
“Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор: щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє — це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони”, — зазначив посол.
Олефіров додав, що остання інстанція в таких питаннях — не консульство, а міграційна влада, яка вже всередині країни перевіряє документи приїжджих.
“Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони пішли до рекомендацій нашого МЗС. Всі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства”, — підсумував дипломат.
Як повідомляє видання, у Фінляндію сім’я в’їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Після прибуття вони зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. У результаті подружжя отримало від фінської влади документ, в якому зазначалося, що в країні не визнають паспорти, видані в анексованому Криму.
Нагадаємо, американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео.