Кримчан із російськими паспортами пустили у Фінляндію помилково — посол

“Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор: щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє — це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони”, — зазначив посол.

Олефіров додав, що остання інстанція в таких питаннях — не консульство, а міграційна влада, яка вже всередині країни перевіряє документи приїжджих.

“Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони пішли до рекомендацій нашого МЗС. Всі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства”, — підсумував дипломат.

Як повідомляє видання, у Фінляндію сім’я в’їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Після прибуття вони зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. У результаті подружжя отримало від фінської влади документ, в якому зазначалося, що в країні не визнають паспорти, видані в анексованому Криму.

Нагадаємо, американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео.