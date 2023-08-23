Крым - это Украина: Бербок назвала российскую оккупацию украинских территорий ничтожной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявила, что российская оккупация украинских территорий является ничтожной, а также добавила, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Противоправная аннексия россией украинских территорий – ничтожна. Это грубое нарушение Устава ООН и международного права, которое мы никогда не примем и которые должны быть наказаны. Луганск – это Украина. Донецк – это Украина. Запорожская область – это Украина. Херсон – это Украина. И Крым – это тоже Украина", – подчеркнула Анналена Бербок.
Она добавила, что Германия поддерживает Украину с момента начала российского вторжения и будет продолжать это делать столько, сколько нужно для победы Украины.
Напомним
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что во время полномасштабного вторжения в Украину целью страны-агрессора был захват государства и свержение украинского правительства. Международное сообщество должно противостоять этим попыткам, поскольку от этого зависит безопасность и стабильность во всем мире.