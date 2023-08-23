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Ми повинні протистояти спробам захоплення України, від цього залежить безпека усього світу - голова президії Боснії і Герцеговини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час повномасштабного вторгнення в Україну метою країни-агресора було захоплення держави та повалення українського уряду. Міжнародна спільнота має протистояти цим спробам, оскільки від цього залежить безпека та стабільнісь у всьому світі, заявив голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшіч під час виступу на саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН. 

Деталі

На початку своєї промови Комшіч надіслав сигнал підтримки українцям у його боротьбі за збереження суверенітету та територіальної цілісності України, і підкреслив, що Крим - українська територія. Він порівняв події 2013-2014 років з подіями 1991 року, коли серби виступили проти незалежності республіки.

"Коли ми спостерігали за подіями в Україні наприкінці 2013 - на початку 2014 років, коли Верховна Рада та громадяни України обрали демократичним шляхом піти з-під контролю рф та спрямувати країну до вільного світу, Європейського Союзу, ми побоювалися, що буде схожий сценарій, що ми пережили 20 років до того - незаконна агресія і спроба анексувати суверенні території України", - сказав він.

Член президії зауважив, що ці дії були порушенням Статуту ООН, Гельсінського акту і російських та українських "домовленостей про дружбу". Він додав, що після того, як росія узурпувала Крим, там почали проводити етнічні чистки та порушувати права людини, що "перетворилося у війну у 2022 році".

Цитата

"Цього разу метою агресорів було та є захоплення України та скинення українського уряду. Разом ми повинні протистояти таким спробам та захистити основні принципи міжнародного закону та порядку. Безпека, стабільність та процвітання усього світу залежить від цього.

І непорушність міжнародних кордонів та політична незалежність держав має бути спільно захищена. Не може бути жодних компромісів щодо цих питань. Захищаючи своє право на існування та свободу, Україна платить значну ціну. Саме тому ми повинні чітко і зрозуміло заявити про свою підтримку України та засудити агресорів", - заявив Комшіч.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Головою Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшичем і членом Президії Денісом Бечіровичем, які прибули до Києва в День Державного прапора України.

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