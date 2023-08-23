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Мы должны противостоять попыткам захвата Украины, от этого зависит безопасность всего мира - глава президиума Боснии и Герцеговины

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время полномасштабного вторжения в Украину целью страны-агрессора был захват государства и свержение украинского правительства. Международное сообщество должно противостоять этим попыткам, поскольку от этого зависит безопасность и стабильность во всем мире, заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич во время выступления на саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН. 

Детали

В начале своей речи Комшич послал сигнал поддержки украинцам в их борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнул, что Крым - украинская территория. Он сравнил события 2013-2014 годов с событиями 1991 года, когда сербы выступили против независимости республики.

"Когда мы наблюдали за событиями в Украине в конце 2013 - начале 2014 годов, когда Верховная Рада и граждане Украины выбрали демократическим путем уйти из-под контроля РФ и направить страну в свободный мир, Европейский Союз, мы опасались, что будет похожий сценарий, который мы пережили 20 лет до того - незаконная агрессия и попытка аннексировать суверенные территории Украины", - сказал он.

Член президиума отметил, что эти действия были нарушением Устава ООН, Хельсинкского акта и российских и украинских "договоренностей о дружбе". Он добавил, что после того, как Россия узурпировала Крым, там начали проводить этнические чистки и нарушать права человека, что "превратилось в войну в 2022 году".

Цитата

"На этот раз целью агрессоров был и есть захват Украины и свержение украинского правительства. Вместе мы должны противостоять таким попыткам и защитить основные принципы международного закона и порядка. Безопасность, стабильность и процветание всего мира зависит от этого.

И нерушимость международных границ и политическая независимость государств должна быть совместно защищена. Не может быть никаких компромиссов по этим вопросам. Защищая свое право на существование и свободу, Украина платит значительную цену. Именно поэтому мы должны четко и понятно заявить о своей поддержке Украины и осудить агрессоров", - заявил Комшич.

Напомним

Президент Владимир Зеленский встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичем и членом Президиума Денисом Бечировичем, которые прибыли в Киев в День Государственного флага Украины.

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