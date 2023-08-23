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Зеленський зустрівся у Києві з делегатами від Боснії та Герцеговини: про що говорили

Зеленський зустрівся у Києві з делегатами від Боснії та Герцеговини: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Головою Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшичем і членом Президії Денісом Бечіровичем, які прибули до Києва в День Державного прапора України. Про їхній візит повідомили у пресслужбі українського очільника, пише УНН.

Цитата

“Дякую вам за візит до України в День Державного прапора, для нас це велика честь. Також хочу подякувати за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, за підтримку та участь у саміті міжнародної Кримської платформи”, — сказав Президент.

Деталі

Учасники делегації Боснії та Герцеговини братимуть участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи.
Володимир Зеленський подякував Боснії і Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності й суверенітету України, зокрема в межах ООН. А також висловив окрему вдячність делегатам за надання їхньою країною фінансової підтримки нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії.

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Глава держави обговорив із Головою і членом Президії Боснії і Герцеговини подальші перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію і Герцеговину об’єднує спільна мета — членство у Європейському Союзі.

Зеленський відзначив важливість приєднання Боснії і Герцеговини до санкційної політики ЄС проти росії. І висловив сподівання, що Боснія і Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації Української формули миру.

Додатково

На візит до Києва не прибула одна із членкинь президії Боснії та Герцеговини — Желька Цвіянович. Західні ЗМІ, писали, що пані Цвіянович відмовилася приєднатися до двох своїх колег у візиті до Києва, оскільки вона не згодна із засудженням російської агресії проти України.

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Водночас офіційної позиції президії Боснії і Герцеговини щодо російської агресії немає, але МЗС країни дає вказівки послам згідно з раніше прийнятими документами, в яких вони наполягають на дотриманні основних принципів міжнародного права та Статуту ООН.

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