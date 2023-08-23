Зеленский встретился в Киеве с делегатами от Боснии и Герцеговины: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичем и членом Президиума Денисом Бечировичем, которые прибыли в Киев в День Государственного флага Украины. Об их визите сообщили в пресс-службе украинского главы, пишет УНН.
Цитата
“Спасибо вам за визит в Украину в День Государственного флага, для нас это большая честь. Также хочу поблагодарить за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, за поддержку и участие в саммите международной Крымской платформы”, — сказал Президент.
Детали
Участники делегации Боснии и Герцеговины примут участие в третьем саммите международной Крымской платформы.
Владимир Зеленский поблагодарил Боснию и Герцеговину за поддержку резолюций по территориальной целостности и суверенитету Украины, в частности в рамках ООН. А также выразил отдельную благодарность делегатам за предоставление их страной финансовой поддержки нашему государству в условиях полномасштабной российской агрессии.
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Глава государства обсудил с Председателем и членом Президиума Боснии и Герцеговины дальнейшие перспективы по усилению взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что Украину и Боснию и Герцеговину объединяет общая цель — членство в Европейском Союзе.
Зеленский отметил важность присоединения Боснии и Герцеговины к санкционной политике ЕС против россии. И выразил надежду, что Босния и Герцеговина найдет возможность присоединиться к практической реализации Украинской формулы мира.
Дополнительно
На визит в Киев не прибыла одна из членов президиума Боснии и Герцеговины — Желька Цвиянович. Западные СМИ писали, что госпожа Цвиянович отказалась присоединиться к двум своим коллегам в визите в Киев, поскольку она не согласна с осуждением российской агрессии против Украины.
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В то же время официальной позиции президиума Боснии и Герцеговины по российской агрессии нет, но МИД страны дает указания послам согласно ранее принятым документам, в которых они настаивают на соблюдении основных принципов международного права и Устава ООН.