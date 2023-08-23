Зеленський зустрівся з президентом Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою, де сторони обговорили військову допомогу, Формулу миру, експорт зерна та інші питання, пише УНН.
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"Ми обговорили актуальну ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників. Першочергово важлива військово-технічна допомога, включно з навчанням і реабілітацією представників сил оборони України", - вказав Зеленський.
"Розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки. Особлива увага – розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи", - зазначив Глава держави.
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Президент наголосив, що Україна цінує приєднання Литви до Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України та готовність до плідної взаємодії для реалізації Української формули миру й проведення Глобального саміту миру.
"Вдячний пану Президенту Гітанасу Наусєді, Литві та всьому литовському народу за вагому підтримку нашої держави та людей. Історична єдність наших народів наближає мир для всієї Європи!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Президент Литви приїхав до Києва.