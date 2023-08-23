Зеленский встретился с президентом Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, где стороны обсудили военную помощь, Формулу мира, экспорт зерна и другие вопросы, пишет УНН.
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"Мы обсудили актуальную ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских защитников. Первоочередно важна военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию представителей сил обороны Украины", - указал Зеленский.
"Рассмотрели сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности. Особое внимание – развитию альтернативных путей как маршрутов Черноморской зерновой инициативы", - отметил Глава государства.
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Президент подчеркнул, что Украина ценит присоединение Литвы к Совместной декларации «Группы семи» о поддержке Украины и готовности к плодотворному взаимодействию для реализации Украинской формулы мира и проведения Глобального саммита мира.
"Благодарен господину Президенту Гитанасу Науседе, Литве и всему литовскому народу за весомую поддержку нашего государства и людей. Историческое единство наших народов приближает мир для всей Европы!" - отметил Зеленский.
Напомним
Президент Литвы приехал в Киев.