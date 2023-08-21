До Києва з візитом прибудуть члени президії Боснії і Герцеговини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У понеділок, 21 серпня, до Києва з офіційним візитом прибудуть члени президії Боснії і Герцеговини Денис Бечирович і Желько Комшич. Це їх перший візит з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, інформує УНН з посиланням на DW.
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Очікується, що Бечирович і Комшич у Києві зустрінуться з українськими високопосадовцями та президентом Володимиром Зеленським. Також планується їх участь у міжнародній конференції "Кримська платформа", яка має відбутися в середу, 23 серпня. Як пише видання, це перший випадок, коли деякі з членів президії держави відвідали Україну з початку повномасштабної війни.
Зазначається, що один з членів президії - Желька Цвіянович - не відвідає Україну. Напередодні, 20 серпня, вона разом з президентом Сербії Александером Вучичем зустрілася з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.
"З національної точки зору було б доцільно, щоб весь президентський склад БіГ поїхав до Києва, але пані Цвіянович відмовилася приєднатися до двох своїх колег у цьому візиті, оскільки вона не згодна із засудженням російської агресії проти України", - сказав військовий і політичний аналітик Джуро Козар.
Експерт зазначив, що цей візит все ж "може принести взаємну користь" та сприяти "більш вигідному" позиціюванню Боснії і Герцеговини в міжнародних відносинах. За його словами, таким чином держава стане однією з тих, хто підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і вимагає виведення російських військових з країни. Козир також висловив думку, що Сараєво не може залишатися нейтральним, "оскільки не так давно також пережило важкий досвід війни".
Крім цього, експерт нагадав, що офіційної позиції президії Боснії і Герцеговини щодо російської агресії немає, але МЗС країни дає вказівки послам згідно з раніше прийнятими документами, в яких вони наполягають на дотриманні основних принципів міжнародного права та Статуту ООН.
За даними місцевих ЗМІ, зустріч Комшича, Бечіровича і Зеленського "планувалася давно", однією з тем переговорів може бути надання військової допомоги Україні.
Нагадаємо
22 травня лідер боснійських сербів Мілорад Додік здійснив візит до москви, під час якого зустрівся з президентом рф володимиром путіним.