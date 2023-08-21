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В Киев с визитом прибудут члены президиума Боснии и Герцеговины - СМИ

В Киев с визитом прибудут члены президиума Боснии и Герцеговины - СМИ

Киев • УНН

 • 1116362 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В понедельник, 21 августа, в Киев с официальным визитом прибудут члены президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и Желько Комшич. Это их первый визит с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Ожидается, что Бечирович и Комшич в Киеве встретятся с украинскими чиновниками и президентом Владимиром Зеленским. Также планируется их участие в международной конференции "Крымская платформа", которая должна состояться в среду, 23 августа. Как пишет издание, это первый случай, когда некоторые из членов президиума государства посетили Украину с начала полномасштабной войны.

Отмечается, что один из членов президиума - Желька Цвиянович - не посетит Украину. Накануне, 20 августа, она вместе с президентом Сербии Александером Вучичем встретилась с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"С национальной точки зрения было бы целесообразно, чтобы весь президентский состав БиГ поехал в Киев, но госпожа Цвиянович отказалась присоединиться к двум своим коллегам в этом визите, поскольку она не согласна с осуждением российской агрессии против Украины", - сказал военный и политический аналитик Джуро Козар.

Эксперт отметил, что этот визит все же "может принести взаимную пользу" и способствовать "более выгодному" позиционированию Боснии и Герцеговины в международных отношениях. По его словам, таким образом государство станет одним из тех, кто поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и требует вывода российских военных из страны. Козырь также высказал мнение, что Сараево не может оставаться нейтральным, "поскольку не так давно также пережило тяжелый опыт войны".

Помимо этого, эксперт напомнил, что официальной позиции президиума Боснии и Герцеговины в отношении российской агрессии нет, но МИД страны дает указания послам согласно ранее принятым документам, в которых они настаивают на соблюдении основных принципов международного права и Устава ООН.

По данным местных СМИ, встреча Комшича, Бечировича и Зеленского "планировалась давно", одной из тем переговоров может быть оказание военной помощи Украине. 

Напомним

22 мая лидер боснийских сербов Милорад Додик совершил визит в москву, во время которого встретился с президентом рф владимиром путиным.

Украинские Национальные Новости

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