Крим - це Україна: Бербок назвала російську окупацію українських територій нікчемною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявила, що російська окупація українських територій є нікчемною, а також додала, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, передає кореспондент УНН.
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"Протиправна анексія росією українських територій – нікчемна. Це грубе порушення Статуту ООН і міжнародного права, яке ми ніколи не приймемо і які мають бути покарані. Луганськ – це Україна. Донецьк – це Україна. Запорізька область – Україна. Херсон – Україна. І Крим – це теж Україна", – підкреслила Анналена Бербок.
Вона додала, що Німеччина підтримує Україну з моменту початку російського вторгнення і буде продовжувати це робити стільки, скільки потрібно для перемоги України.
Нагадаємо
Голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшіч заявив, що під час повномасштабного вторгнення в Україну метою країни-агресора було захоплення держави та повалення українського уряду. Міжнародна спільнота має протистояти цим спробам, оскільки від цього залежить безпека та стабільність у всьому світі.