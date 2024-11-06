Крылатая ракета взорвалась в окрестностях Чернигова, есть пострадавший
Киев • УНН
В окрестностях Чернигова произошел взрыв крылатой ракеты в результате атаки рф, есть один пострадавший. В городе работала система противовоздушной обороны.
В результате атаки рф в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета, есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, передает УНН.
«Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек, его состояние уточняется», - сообщил Брижинский.
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В Чернигове слышали взрывы. Как сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, работала ПВО.