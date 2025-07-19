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Кричала "слава россии" в метро: полиция разыскала киевлянку, она объяснила свои действия и поговорит с СБУ

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Киеве полиция разыскала 25-летнюю женщину, которая выкрикивала пророссийские лозунги в вагоне метро. Правонарушительница объяснила свои действия чрезмерным употреблением алкоголя из-за личных проблем.

Кричала "слава россии" в метро: полиция разыскала киевлянку, она объяснила свои действия и поговорит с СБУ

В Киеве полицейские разыскали и привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора, сообщили в субботу в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

В полиции указали, что речь идет об инциденте, по факту которого правоохранители начали проверку из-за обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда "красной" ветки киевского метро, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.

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Полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит

- сообщили в полиции.

Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

"В дальнейшем с девушкой будут общаться сотрудники СБУ", - сообщили в полиции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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