Кричала "слава россии" в метро: полиция разыскала киевлянку, она объяснила свои действия и поговорит с СБУ
Киев • УНН
В Киеве полиция разыскала 25-летнюю женщину, которая выкрикивала пророссийские лозунги в вагоне метро. Правонарушительница объяснила свои действия чрезмерным употреблением алкоголя из-за личных проблем.
В Киеве полицейские разыскали и привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора, сообщили в субботу в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
В полиции указали, что речь идет об инциденте, по факту которого правоохранители начали проверку из-за обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда "красной" ветки киевского метро, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.
Кричала "слава россии" в метро Киева: полиция начала проверку из-за конфликта после выкриков женщины в подземке18.07.25, 10:59 • 9226 просмотров
Полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит
Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.
"В дальнейшем с девушкой будут общаться сотрудники СБУ", - сообщили в полиции.