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Кричала "слава росії" у метро: поліція розшукала киянку, вона пояснила свої дії і поговорить з СБУ

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Києві поліція розшукала 25-річну жінку, яка вигукувала проросійські гасла у вагоні метро. Правопорушниця пояснила свої дії надмірним вживанням алкоголю через особисті проблеми.

Кричала "слава росії" у метро: поліція розшукала киянку, вона пояснила свої дії і поговорить з СБУ

У Києві поліцейські розшукали притягнули до адміністративної відповідальності дівчину, яка у столичному метро висловлювалась на користь держави-агресора, повідомили у суботу у ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

У поліції вказали, що йдеться про інцидент, за фактом якого правоохоронці розпочали перевірку через виявлене у соцмережах відео, на якому пасажирка, перебуваючи у вагоні потяга "червоної" гілки київського метро, викрикувала схвальні гасла на користь країни-агресора.

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Поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева жителька. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає

- повідомили у поліції.

Поліцейські склали стосовно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

"Надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ", - повідомили у поліції.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ
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