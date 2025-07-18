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Кричала "слава росії" у метро Києва: поліція розпочала перевірку щодо конфлікту після вигуків жінки у підземці

Київ • УНН

 • 4752 перегляди

У Києві пасажирка метро виголошувала проросійські гасла, що призвело до конфлікту з іншим пасажиром, який її вдарив. Поліція розпочала перевірку за фактом події, встановлюючи всіх учасників та вирішуючи питання правової кваліфікації.

Кричала "слава росії" у метро Києва: поліція розпочала перевірку щодо конфлікту після вигуків жінки у підземці

У Києві в метро пасажирка виголошувала проросійські гасла, що призвело до конфлікту з іншим пасажиром, поліція розпочала перевірку. Про це пише УНН із посиланням на ГУНП у Києві.

Деталі

Правоохоронці повідомили, що їм стало відомо про подію під час моніторингу соцмереж. Як вказали у поліції, в одному з опублікованих відео, поширених у телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, "чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром, і він її вдарив".

"Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації", - повідомили у поліції.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
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Київ
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