Кричала «слава россии» в метро Киева: полиция начала проверку конфликта после выкриков женщины в подземке

В Киеве в метро пассажирка выкрикивала пророссийские лозунги, что привело к конфликту с другим пассажиром, полиция начала проверку. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.

Детали

Правоохранители сообщили, что им стало известно о происшествии во время мониторинга соцсетей. Как указали в полиции, в одном из опубликованных видео, распространенных в телеграм-каналах, пассажирка киевской подземки высказывала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, "чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он ее ударил".

"Сейчас по указанному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации", - сообщили в полиции.

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