Проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию: в Черкассах против тренера по танцам открыли производство

Полиция Черкасс открыла уголовное производство по факту мошенничества тренером по танцам, которая собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает УНН.

Полиция Черкасс открыла уголовное производство по факту мошенничества тренером. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Сейчас следователи Черкасского райуправления полиции устанавливают полные обстоятельства и проводят необходимые следственные действия

Правоохранители сообщили, что обращение в Черкасское райуправление полиции поступило 16 июля, около 21:00. Полицейские сразу внесли сведения в Единый учет и начали проверку.

Сейчас, по факту мошенничества, сотрудники полиции расследуют уголовное производство и уже опросили более 15 потерпевших. Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении о подозрении. Следствие продолжается