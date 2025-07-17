Програла у казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію: у Черкасах проти тренерки з танців відкрили провадження
Київ • УНН
Поліція Черкас розслідує справу про шахрайство, де тренерка зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, але програла їх у казино. Відкрито кримінальне провадження, опитують потерпілих.
Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства тренеркою з танців, яка зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає УНН.
Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства тренеркою. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі слідчі Черкаського райуправління поліції встановлюють повні обставини та проводять необхідні слідчі дії
Правоохоронці повідомили, що звернення до Черкаського райуправління поліції надійшло 16 липня, близько 21:00 години. Поліцейські одразу внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку.
Наразі, за фактом шахрайства, працівники поліції розслідують кримінальне провадження та вже опитали більш як 15 потерпілих. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Слідство триває
Доповнення
Сьогодні УНН повідомляв, що тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20 у Черкасах, зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино.