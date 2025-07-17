Програла у казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію: у Черкасах проти тренерки з танців відкрили провадження

Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства тренеркою з танців, яка зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає УНН.

Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства тренеркою. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі слідчі Черкаського райуправління поліції встановлюють повні обставини та проводять необхідні слідчі дії

Правоохоронці повідомили, що звернення до Черкаського райуправління поліції надійшло 16 липня, близько 21:00 години. Поліцейські одразу внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку.

Наразі, за фактом шахрайства, працівники поліції розслідують кримінальне провадження та вже опитали більш як 15 потерпілих. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Слідство триває