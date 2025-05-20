"Кремниевую долину" Индии затопило после сильных дождей: есть жертвы

Части южноиндийского города Бангалор, часто называемого "Силиконовой долиной" Индии, оказались под водой после сильных дождей, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным властей, город находится в состоянии повышенной готовности из-за новых предмуссонных ливней во вторник из-за циклонических образований над Андаманским морем.

Три человека, включая 12-летнего мальчика, погибли в результате инцидентов, связанных с дождем, в понедельник.

В частности, в одном из главных городских ИТ-коридоров в понедельник утром обрушилась стена комплекса компании-разработчика программного обеспечения i-Zed, в результате чего погибла 35-летняя сотрудница.

Значительные части города были затоплены сильным ливнем, который начался в воскресенье. В понедельник во многих частях города выпало 100 мм осадков, что является рекордом с 2011 года. Сильные дожди нанесли материальный ущерб.

Дополнение

Бангалор является домом для крупных мировых технологических компаний, многие из которых попросили своих сотрудников работать из дома из-за затопленных дорог.

В последние годы наводнения стали повторяющимся явлением в Бангалоре.

Ананда Рао, президент Ассоциации информационных технологий (AIT), представляющей более 450 компаний-разработчиков программного обеспечения, сообщил BBC, что такие частые наводнения стали причиной "дискомфорта и неудобств" для бизнеса.