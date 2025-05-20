"Кремниевую долину" Индии затопило после сильных дождей: есть жертвы
Киев • УНН
Южноиндийский город Бангалор, известный как "Кремниевая долина" Индии, страдает от наводнений после сильных дождей. Погибли люди, а технологические компании перевели сотрудников на дистанционную работу.
Части южноиндийского города Бангалор, часто называемого "Силиконовой долиной" Индии, оказались под водой после сильных дождей, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным властей, город находится в состоянии повышенной готовности из-за новых предмуссонных ливней во вторник из-за циклонических образований над Андаманским морем.
Три человека, включая 12-летнего мальчика, погибли в результате инцидентов, связанных с дождем, в понедельник.
В частности, в одном из главных городских ИТ-коридоров в понедельник утром обрушилась стена комплекса компании-разработчика программного обеспечения i-Zed, в результате чего погибла 35-летняя сотрудница.
Значительные части города были затоплены сильным ливнем, который начался в воскресенье. В понедельник во многих частях города выпало 100 мм осадков, что является рекордом с 2011 года. Сильные дожди нанесли материальный ущерб.
Дополнение
Бангалор является домом для крупных мировых технологических компаний, многие из которых попросили своих сотрудников работать из дома из-за затопленных дорог.
В последние годы наводнения стали повторяющимся явлением в Бангалоре.
Ананда Рао, президент Ассоциации информационных технологий (AIT), представляющей более 450 компаний-разработчиков программного обеспечения, сообщил BBC, что такие частые наводнения стали причиной "дискомфорта и неудобств" для бизнеса.