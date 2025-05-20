"Силіконову долину" Індії затопило після сильних дощів: є жертви

Частини південноіндійського міста Бенгалуру, часто званого "Силіконовою долиною" Індії, опинилися під водою після сильних дощів, повідомляє BBC, пише УНН.

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За даними влади, місто перебуває у стані підвищеної готовності через нові передмусонні зливи у вівторок через циклонічні утворення над Андаманським морем.

Троє людей, включаючи 12-річного хлопчика, загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із дощем, у понеділок.

Зокрема, в одному з головних міських ІТ-коридорів у понеділок вранці обрушилася стіна комплексу компанії-розробника програмного забезпечення i-Zed, внаслідок чого загинула 35-річна співробітниця.

Значні частини міста були затоплені сильною зливою, яка почалася в неділю. У понеділок у багатьох частинах міста випало 100 мм опадів, що є рекордом із 2011 року. Сильні дощі завдали матеріальних збитків.

Доповнення

Бенгалуру є домом для великих світових технологічних компаній, багато з яких попросили своїх співробітників працювати з дому через затоплені дороги.

В останні роки повені стали повторюваним явищем у Бенгалуру.

Ананда Рао, президент Асоціації інформаційних технологій (AIT), яка представляє понад 450 компаній-розробників програмного забезпечення, повідомив BBC, що такі часті повені стали причиною "дискомфорту та незручностей" для бізнесу.