"Силіконову долину" Індії затопило після сильних дощів: є жертви
Київ • УНН
Південноіндійське місто Бангалор, відоме як "Кремнієва долина" Індії, потерпає від повеней після сильних дощів. Загинули люди, а технологічні компанії перевели співробітників на дистанційну роботу.
Частини південноіндійського міста Бенгалуру, часто званого "Силіконовою долиною" Індії, опинилися під водою після сильних дощів, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За даними влади, місто перебуває у стані підвищеної готовності через нові передмусонні зливи у вівторок через циклонічні утворення над Андаманським морем.
Троє людей, включаючи 12-річного хлопчика, загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із дощем, у понеділок.
Зокрема, в одному з головних міських ІТ-коридорів у понеділок вранці обрушилася стіна комплексу компанії-розробника програмного забезпечення i-Zed, внаслідок чого загинула 35-річна співробітниця.
Значні частини міста були затоплені сильною зливою, яка почалася в неділю. У понеділок у багатьох частинах міста випало 100 мм опадів, що є рекордом із 2011 року. Сильні дощі завдали матеріальних збитків.
Доповнення
Бенгалуру є домом для великих світових технологічних компаній, багато з яких попросили своїх співробітників працювати з дому через затоплені дороги.
В останні роки повені стали повторюваним явищем у Бенгалуру.
Ананда Рао, президент Асоціації інформаційних технологій (AIT), яка представляє понад 450 компаній-розробників програмного забезпечення, повідомив BBC, що такі часті повені стали причиною "дискомфорту та незручностей" для бізнесу.