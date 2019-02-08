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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74457 просмотра

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Кремлю ничего неизвестно о переговорах с Нидерландами по MH17

Кремлю ничего неизвестно о переговорах с Нидерландами по MH17

Киев  •  УНН

 • 8407 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кремль не располагает информацией о каких-либо переговорах с Нидерландами по теме крушения Boeing в Украине в июле 2014 года. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - ответил он на вопрос, известно ли Кремлю что-нибудь по поводу таких переговоров. Песков переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать заявления на эту тему со стороны Нидерландов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что поддерживают дипломатический контакт с Россией и уверяют, что вскоре РФ согласится на переговоры по катастрофе Боинга МН17.

"Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с русскими", - заявили в дипведомством Нидерландов.

В декабре 2018 появилась информация о том, что Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате чего погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.

Как сообщал УНН, представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе "Боинга" рейса МН17.

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