РФ согласится на переговоры по Boeing MH17 - МИД Нидерландов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75890 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100947 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135595 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131495 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125957 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163345 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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РФ согласится на переговоры по Boeing MH17 - МИД Нидерландов

РФ согласится на переговоры по Boeing MH17 - МИД Нидерландов

Киев  •  УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что поддерживают дипломатический контакт с Россией и уверяют, что вскоре РФ согласится на переговоры по катастрофы боинга МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с русскими”, — заявили в дипведомстве Нидерландов.

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В декабре появилась информация о том, что Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате чего погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.

Как сообщал УНН, представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе “Боинга” рейса МН17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа MH17: в МИД РФ озвучили сроки встречи с Австралией и Нидерландами

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