РФ согласится на переговоры по Boeing MH17 - МИД Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что поддерживают дипломатический контакт с Россией и уверяют, что вскоре РФ согласится на переговоры по катастрофы боинга МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с русскими”, — заявили в дипведомстве Нидерландов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иск против РФ и Путина по делу МН17 подают почти 300 родственников погибших
В декабре появилась информация о том, что Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате чего погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.
Как сообщал УНН, представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе “Боинга” рейса МН17.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа MH17: в МИД РФ озвучили сроки встречи с Австралией и Нидерландами