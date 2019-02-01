Позов проти РФ та Путіна у справі МН17 подають майже 300 родичів загиблих

"Ми починали роботу з невеликим числом громадян Малайзії та Австралії, з якими з самого початку я встановив контакт. Тепер до нас приєдналася велика кількість родичів загиблих, і наш позов став найбільшим. Разом з родичами у нас в позові зараз 291 особа", - заявив адвокат.

Нагадаємо, літак Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей - всі, хто був на борту. За угодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування - як технічне, так і кримінальне - очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили РФ у катастрофі літака.

У грудні з'явилася інформація про те, що Нідерланди розглядають можливість порушити справу проти Росії в міжнародному суді після того, як Кремль відмовився визнавати свою відповідальність за те, що збили цивільний авіалайнер рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році, в результаті чого загинули 298 осіб, багато з яких були громадянами Нідерландів.

Як повідомляв УНН, представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі "Боїнга" рейсу МН17.