РФ погодиться на переговори щодо Boeing MH17 - МЗС Нідерландів

“Ми по дипломатичних каналах підтримуємо контакт з Росією з питань державної відповідальності. Ми все більше і більше впевнені в тому, що незабаром проведемо зустріч з росіянами”, — заявили в дипвідомстві Нідерландів.

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У грудні з’явилася інформація про те, що Нідерланди розглядають можливість порушити справу проти Росії в міжнародному суді після того, як Кремль відмовився визнавати свою відповідальність за те, що збили цивільний авіалайнер рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році, в результаті чого загинули 298 осіб, багато з яких були громадянами Нідерландів.

Як повідомляв УНН, представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі “Боїнга” рейсу МН17.

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