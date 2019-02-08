Кремлю нічого невідомо про переговори з Нідерландами по MH17

"Ні", - відповів він на питання, чи відомо Кремлю що-небудь з приводу таких переговорів. Пєсков переадресував в МЗС РФ прохання прокоментувати заяви щодо цієї теми з боку Нідерландів.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Нідерландів повідомили, що підтримують дипломатичний контакт з Росією і запевняють, що незабаром РФ погодиться на переговори щодо катастрофи боїнга МН17.

“Ми по дипломатичних каналах підтримуємо контакт з Росією з питань державної відповідальності. Ми все більше і більше впевнені в тому, що незабаром проведемо зустріч з росіянами”, — заявили в дипвідомстві Нідерландів.

У грудні 2018 року з’явилася інформація про те, що Нідерланди розглядають можливість порушити справу проти Росії в міжнародному суді після того, як Кремль відмовився визнавати свою відповідальність за те, що збили цивільний авіалайнер рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році, в результаті чого загинули 298 осіб, багато з яких були громадянами Нідерландів.

Як повідомляв УНН, представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі “Боїнга” рейсу МН17.