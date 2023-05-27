кремль возобновляет информационное давление на Запад, чтобы заставить Украину пойти на уступки - ISW

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"26 мая в кремле заявили, что президент россии владимир путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом направлении, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами". Заявление путина не указывает на то, что россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, а кремль не создал серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей заставить украинское правительство капитулировать", - говорится в анализе.

Детали

Отмечается, что кремль, вероятно, пытается усилить свои лживые заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия в москву специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя.

The Wall Street Journal писал, что Ли ранее, во время своего визита в европейские страны, призывал европейских чиновников прекратить конфликт в Украине до его эскалации. В Институте изучения войны подчеркивают, что такое заявление, вероятно, указывает на то, что Китай пытается подтолкнуть Запад повлиять на Украину, чтобы она согласилась на прекращение огня.

"Кремль, вероятно, усиливает свою лживую заинтересованность в переговорах в преддверии запланированного украинского контрнаступления, чтобы помешать продолжению помощи Запада Украине", - подытожили в ISW.

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