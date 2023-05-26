Президент Бразилії провів розмову з путіним про війну та відхилив запрошення на економічний форум
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив у п'ятницю, що мав телефонну розмову з російським колегою володимиром путіним, і він підтвердив свою готовність розпочати мирні переговори з обома сторонами війни в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Twitter Лули.
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Лула також подякував путіну за запрошення відвідати економічний форум у Санкт-Петербурзі, але був змушений відхилити його, оскільки "зараз не може відвідати росію".
"Я підтвердив готовність Бразилії, поряд з Індією, Індонезією та Китаєм, вести переговори з обома сторонами конфлікту у пошуках миру", - додав президент Бразилії.
Додамо
Бразильський лідер раніше розлютив Україну, заявивши, що Київ поділяє провину за війну і не приєднався до західних країн у питанні введення санкцій проти москви чи постачання Києву боєприпасів.